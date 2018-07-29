صاحبة هذه الصورة هي بطلة أول قصة حب في حياة عمرو دياب

تداول مغردو مواقع التواصل في مصر، صورة قديمة تجمع المطرب والفنان عمرو دياب مع خطيبته الأولى وصاحبة أول قصة حب في حياته.

ونشر المغردون صورة يرجع عمرها لـ نحو 30 عاماً مضت تجمع #عمرو_دياب مع خطيبته السابقة المذيعة إيناس شاهين وهي الشقيقة الصغرى للفنانة إلهام شاهين، واستمرت العلاقة بينهما لفترة قبل أن ينفصلا.

شقيقة إلهام شاهين اختفت عن الساحة قبل أن تظهر قبل عامين بجوار شقيقتها إلهام في مهرجان القاهرة السينمائي وهي تعمل حاليا مصممة أزياء.

عمرو دياب شارك مع الفنانة #إلهام_شاهين في فيلم السجينتان، وعقب انفصاله عن إيناس ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنته نور، ثم انفصل عنها ليتزوج من زينة عاشور، وأنجب منها كنزي، جنا، عبدالله.