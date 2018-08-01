تامر حسني يكشف سبب غياب النساء بهذه الأغنية

قبل أيام من طرح تامر حسني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "عيش بشوقك"، قرر المطرب المصري أن يكشف عن رؤيته للألبوم وما يحتويه من تفاصيل.

وأكد أن الألبوم سيحتوي على 13 أغنية مصورة بأكثر من طريقة، مشيرا إلى كونه يعمل على الأفكار الخاصة بالألبوم منذ عامين، وأنه لم يشعر بالتعب مثلما شعر به في هذين العامين.

تامر طرح بالفعل الكليب الخاص بأغنية "عيش بشوقك" قبل أسبوعين، واستطاع أن يحقق مشاهدات تجاوزت الـ 13 مليون مشاهدة، وهو ما جعله يؤكد أن الأفكار الخاصة بالكليبات الجديدة ستكون مختلفة للغاية عما اعتاد عليه الجمهور.

حيث ظهرت قصة كليب "عيش بشوقك" في ظل غياب العنصر النسائي المتعارف عليه، واعتمدت على الواقع الذي يعيشه الجميع، مشيرا إلى أن الكليبات المنتظرة ستحمل قصصا مختلفة بعضها تم بناؤه اعتمادا على أعمال الجرافيكس وهو الأصعب، والبعض الآخر يعتمد على التمثيل الدرامي.

وأوضح تامر أن ظهوره في بعض الأغاني سيكون بشكل جديد وجريء، مؤكدا أن هذه المحطة ستساهم في رفع مستوى الصناعة لمستوى آخر سيتبع في الفترة القادمة لقوة تأثيره ومواكبته عالميا، ابتداء من طرح الألبوم عبر "فلاش ميموري" بدلا من الأسطوانات المدمجة، وكذلك تصويره وتجسيده كاملا.

الألبوم سيتضمن أغنية مصورة مع النجم الجزائري الشاب خالد وتحمل اسم "وانت معايا"، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، فيما تولى المغربي جلال الحمداوي توزيعها، كما أنه يحتوي على أغنية "100 وش" التي يقدمها تامر مع نجوم الغناء الشعبي أحمد شيبا ودياب ومصطفى حجاج.

وكشف تامر عن كون الأغاني المصورة في فيلمه الجديد "البدلة" المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحى، ستكون ضمن أغاني ألبومه الجديد، مشيرا إلى كون الأغاني ستعرض في توقيتات معينة وعلى فترات، وأن الألبوم في الوقت الحالي بمرحلة الطباعة والتغليف وبعدها سيطرح بالأسواق.