فنان العرب محمد عبده ينعى شقيقه

نعى فنان العرب #محمد_عبده شقيقه الأكبر عثمان عبده الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وكتب عبر حسابه الرسمي في #تويتر: "‏بسم الله الرحمن الرحيم (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) صدق الله العظيم، انتقل إلى رحمة الله شقيقي الأكبر عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري".

وتلف الضبابية حفلة الفنان محمد عبده المقررة في مركز دبي التجاري العالمي بعد غد الجمعة 3 أغسطس حيث من المتوقع أن يتم تأجيلها، في حين لم يصدر أي توضيح من الفنان أو الشركة المنظمة إلى هذا التوقيت.

يذكر أنه في 11 يوليو/حزيران أي قبل نحو 3 أسابيع نعى فنان العرب شقيقه الأصغر أحمد.