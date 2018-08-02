بيل أوجست رئيسا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، عن اختيار المخرج الدنماركي بيل أوجست كرئيس للجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان في دورته الـ 40 التي تنطلق في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي اختيار المخرج الدنماركي الشهير بسبب ما حققه في مسيرته من إنجازات فنية، حيث إنه واحد من قلائل استطاعوا الجمع بين الجوائز الثلاث الكبرى، الأوسكار وسعفة كان الذهبية والجولدن جلوب، كما أنه حصل على السعفة الذهبية مرتين.

دورة هذا العام من المهرجان أسندت رئاستها إلى المنتج المصري محمد حفظي، الذي أكد أن اختيار أوجست يعد إضافة وإثراء للمهرجان الذي يحتفل بماضي السينما وحاضرها.

تولى أوجست رئاسة لجنة التحكيم الدولية للمهرجان هذا العام، يأتي بعد فشل المهرجان في الأمر قبل 3 سنوات، حينما تم الإعلان عن اختياره قبل أن يعتذر بشكل مفاجئ عن عدم تولي المهمة رغم إرسال الإدارة لتذاكر الطيران، إلا أنه برر الاعتذار بانشغاله بفيلم كان يعاني من أزمات قبل أن يتم حلها.

وشهدت دورة العام الماضي تولي الفنان المصري حسين فهمي رئاسة لجنة التحكيم الدولية التي كانت تضم في عضويتها المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد والمخرج المصري خيري بشارة وكندة علوش وعددا من السينمائيين.