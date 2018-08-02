هيلاري كلينتون.. من السياسة إلى الإنتاج التلفزيوني

ستضيف وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون مهارة جديدة إلى سيرتها المهنية ألا وهي الإنتاج التلفزيوني.

وقالت كلينتون التي كانت مرشحة رئاسية في انتخابات 2016 اليوم الأربعاء إنها تعمل مع المخرج ستيفن سبيلبرج لتحويل كتاب عن معركة النساء لنيل حق التصويت إلى عمل تلفزيوني.

وقالت كلينتون في بيان نشرته على حسابها في تويتر "أنا سعيدة بالانضمام إلى ستيفن سبيلبرج لتحويل كتاب (المؤلفة) إيلين وايز (ذا وومانز أور) إلى عمل تلفزيوني".

وأضافت "إنه عن النساء اللواتي خضن المعركة من أجل حق التصويت قبل قرابة مئة عام. نحن من جنينا ثمار جهدهن وأنا سعيدة لأنني ألعب دورا في المساعدة على حكي قصصهن".

وذكرت مجلة هوليوود ريبورتر أن كلينتون ستكون منتجة منفذة في العمل التلفزيوني ضمن صفقة مع شركة أمبلين تي.في. التي يملكها سبيلبرج. ولم يتعاقد أي كتاب أو شبكات بعد على المسلسل لكن المجلة قالت إنه من المتوقع أن تشارك كلينتون في تفاصيل العمل بما في ذلك اختيار الممثلين.

ويمثل المشروع أول تجربة لكلينتون كمنتجة تلفزيونية ويأتي بعد صفقة في مايو/أيار بين شبكة نتفليكس والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل لإنتاج أفلام روائية ووثائقية وغيرها للخدمة التي تبث عبر الإنترنت.