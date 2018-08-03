نجل الراحل محمد شرف يتحدث عن ساعاته الأخيرة

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان #محمد_شرف عن عمر يناهز الـ 55، إثر أزمة صحية تعرض لها، بعد مشكلات صحية في القلب.

الجمهور الذي فوجئ بصدمة الوفاة، كان في احتياج إلى معرفة ما جرى في اللحظات الأخيرة بحياة الفنان المصري، وهو ما كشفه نجله الفنان الشاب هشام شرف.

وأكد في لقاء تلفزيوني أن والده الذي توفي ظهر الجمعة الماضي، شعر ببعض الآلام مساء الخميس، ما دفعهم إلى الذهاب به سريعا إلى المستشفى.

إلا أنه شعر بتحسن شديد بعد إجراء الإسعافات الأولية له، وأخذ يمازح أسرته، وكان يتحدث هو ونجله هشام حول كرة القدم وفريقي الأهلي والزمالك، خاصة وأن الثنائي يتنافسان في التشجيع.

وبعدها أخبرهم شرف بأنه بات في صحة جيدة، وطلب منهم المغادرة خاصة وأن موعد الزيارة انتهى، وأخبره هشام أنه سيحضر إليه في الزيارة القادمة ظهر اليوم التالي، إلا أنهم فوجئوا باتصال من إدارة المستشفى في السابعة من صباح الجمعة.

وأخبرتهم إدارة المستشفى عن تراجع كبير في الحالة الصحية للفنان الراحل، وهو ما جعل عائلته تتوجه إليه سريعا، ولم تمض سوى ساعات حتى فارق الحياة.

وأوضح نجله أنه لم تكن هناك أي وصية لوالده سواء كانت شفهية أو مكتوبة، خاصة وأنه لم يكن يشعر بقرب موعد رحيله، وكان يمازح عائلته قبل ساعات من وفاته.