سميرة سعيد تطلق أغنية جديدة.. ومدحت العدل يهاجمها

أطلقت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "سوبرمان" التي كتب كلماتها شادي نور ولحنها بلال سرور، قبل أن تحدث جدلاً كبيراً بين الجمهور.

حالة الجدل التي تسببت فيها سميرة سعيد بين الجمهور جاءت في البداية، بسبب الملصق الذي طرحته بمناسبة الأغنية الجديدة، وظهرت فيه بوشم كبير على رقبتها وأجزاء من جسدها، وهو ما علق عليه الجمهور كثيراً.

فيما انقسم الجمهور حول الأغنية نفسها بعد صدورها بين مؤيد ومعارض لفكرتها، ذلك الأمر الذي شارك فيه الكاتب المصري مدحت العدل، وهاجم الأغنية واصفاً إياها بـ"المونولوغ السخيف".

وفي تغريدة كتبها العدل عبر حسابه على "تويتر"، قال "أغنية سميرة سعيد "سوبرمان" عبارة عن مونولوغ سخيف.. وللأسف هم لا يعرفون الفرق بين الأغنية والمونولوغ".

وتابع العدل هجومه قائلاً: "لا يعرفون كيف تخرج عن المألوف بفن وليس (بغشومية).. عندما يقول الأبنودي في إيديا المسامير وفي قلبي المزامير هو شاعر عبقري في استخدام مفردة وليس غشيماً كسوبرمان".