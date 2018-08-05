الصين تمنع عرض فيلم لديزني.. والسبب "يشبه الرئيس"

أعلنت الصين عن منع طرح أحدث إنتاجات شركة "ديزني"، فيلم المغامرات "Christopher Robin" بدور العرض الصينية، حيث تواصل الصين منع أي صور خاصة بشخصية "ويني ذا بوو" الكارتونية.

وقد قررت السلطات الصينية منع شخصيات "Winnie the Pooh" بسبب وجه الشبه بينها وبين رئيس الصين شي جين بينغ.

وعلى الرغم من أن الفيلم لا يحمل أي إساءة وتم تقييمه لكل أفراد العائلة، إلا أن الصين قررت منع الفيلم بعدما عرضه الإعلامي جون أوليفر في إحدى حلقات برنامجه "Last Week Tonight" على قناة "HBO"، وتهكم به على الرئيس الصيني.

يذكر أن الفيلم نسخة واقعية للشخصيات الكارتونية الشهيرة، ويؤدي بطولته النجم العالمي إيوان ماكريجور، الذي يجسد دور رجل أعمال متوسط العمر يمر بمشكلة ما ليفاجأ بعودة هذه الشخصيات الكارتونية إلى الحياة في محاولة منهم لإجباره على استخدام مخيلته مرة أخرى.