شاهد.. هكذا أصبح صوت جميل راتب بعد أزمته الصحية!

توجّه الفنان المصري، جميل راتب، إلى فرنسا في رحلة علاجية، من أجل إجراء فحوصات طبية واستشارات بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأثرت على صوته.

وأعلن هاني التهامي، مدير أعمال راتب، عبر حسابه على "فيسبوك" عن توجه الفنان المصري إلى باريس، من أجل إجراء الفحوصات الطبية للوقوف على حالته الصحية، وتلقي العلاج كي تعود حالته إلى طبيعتها.

وحرص التهامي على الظهور عبر حسابه على "فيسبوك" في بث مباشر من فرنسا، بصحبة جميل راتب من أجل طمأنة الجمهور، حيث ظهر جميل راتب في الفيديو الأول، وهو متوجه إلى المستشفى من دون أن يتحدث.

فيما ظهر في الفيديو الثاني من داخل غرفته بالمستشفى، وهو يجري الفحوصات، وحاول أن يتحدث بكلمات مقتضبة إلا أن صوته ظهر عليه التأثر الشديد، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها، ولم يعد صوته إلى طبيعته بعد.

وأعلن التهامي في وقت سابق أن الأطباء في مصر أخبروه بصعوبة عودة صوت راتب إلى طبيعته مرة أخرى، في ظل الأزمة التي تعرض لها، إلا أنهم يجرون كافة المحاولات من أجل عودة راتب إلى طبيعته.