لماذا أنتج تامر حسني لنفسه ألبومه الأخير؟

كشف النجم، تامر حسني، عن سبب خوضه تجربة الإنتاج لنفسه للمرة الأولى في ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، مؤكداً أن الجمهور العربي يستحق نقلة نوعية في الموسيقى.

وكتب تامر حسني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "من قلبي لمن يهمه الأمر، اتسألت كتير السؤال ده (أنت ليه أنتجت؟) الحقيقة من وجهة نظري المتواضعة كان لازم يكون في نقلة نوعية بالموسيقى في مصر والوطن العربي عشان الجمهور يستحق مننا كده".

وأضاف "أن الجمهور بحكم تطلعه وإدراكه الكبير بالموسيقى العالمية يستحق منا إننا نتعب أكتر عشانه بفن راق يستحق أن يكون واجهة موسيقية مشرفة لبلدنا ووطنا وتاني حاجة بحكم أني فنان أنعم الله عليا بمكانة دولية كبيرة في قلوب جماهيري في بلدي مصر وجميع بلاد الوطن العربي ولدى المغتربين في جميع أنحاء العالم وبعض الجماهير الأجنبية التي تتابعني كان لازم أتعب كده عشان التعب على قد المكانة".

وتابع حسني "مش قادر أوصف لكم فرحتي بردود أفعالكم الجميلة على تعبي وتعب شركتي والنجاح ده وراه خلية نحل كبيرة بجد أبطال وأنا هشكرهم بطريقتي الفترة الجاية بس مش عايز أحرق هعمل إيه بس اللي عايزكم تعرفوه إن والله والله والله الشركة دي كلها شغالة من غير ولا عقد ورقي ولكن عقدنا الوحيد ووعدنا الوحيد هو الحب والإخلاص اللي في قلوبنا لبعض".