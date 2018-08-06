مي سليم تعلق للمرة الأولى على انفصالها عن وليد فواز

يبدو أن الفنانة مي سليم تجاوزت أزمة انفصالها عن زوجها الفنان وليد فواز، بعد زواج لم يستمر سوى 3 أسابيع فقط، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.

وتواجدت مي سليم كضيفة بحفل الفنانة نيكول سابا الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بمصر قبل أيام، وبعد انتهاء الحفل تحدثت مي سليم إلى وسائل الإعلام لتؤكد على أنها بخير ولكنها لن تتحدث عن شيء.

مشيرة إلى كونها تقضي إجازتها بصحبة ابنتها "لي لي" في الساحل الشمالي، ولم تقرر بعد العمل الذي ستتعاقد عليه، خاصة وأن هناك أكثر من عمل فني عرض عليها، كما أنها ستكرر تجربة تقديم البرامج ولكنها ستظهر وحدها هذه المرة بعيدا عن شقيقتيها ميس ودانا.

ورفضت مي سليم الحديث عن حياتها الخاصة وما حدث بها في الفترة الأخيرة، مكتفية بالتأكيد على كونها بخير وهو ما يلاحظه الجميع، كما شكرت كل من دعمها في الفترة الماضية من جمهورها، وكذلك زملائها الفنانين الذين دعموها.