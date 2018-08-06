"المهمة المستحيلة" لتوم كروز يتصدر ويحقق 35 مليون دولار

حافظ الجزء السادس من فيلم "المهمة المستحيلة" الزاخر بالحركة من بطولة توم كروز على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أسبوعه الثاني على ما أظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة عن شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق ""ميشن إمباسبل: فال آوت" من إنتاج "باراماونت/سكايدانس" وإخراج كريستوفر ماكواري 35 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 124,5 منذ بدء عرضه.

وفي الفيلم الذي لا يزال يؤدي فيه توم كروز البالغ 56 عاما المشاهد الخطرة، يتقفى النجم الهوليوودي أثر كمية مفقودة من البلوتونيوم.

وتقدم بذلك على فيلم "كريستوفر روبن" المقتبس عن مغامرات الدب في كتب "ويني ذي بو" من إنتاج "ديزني".

وحقق الفيلم الذي يشارك فيه خصوصا إيوان ماكريغور، 25 مليون دولار مع بدء عرضه.

وحل ثالثا "ذي سباي هو دامبد مي" محققا 12,4 مليون، وهو من بطولة ميلا كونيس وكايت ماكينون.

وتؤدي الممثلتان دور صديقتين تتعرضان للمطاردة في أرجاء أوروبا بعد أن تبين أن حبيبا سابقا هو موظف في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) تلاحقه مجموعة من القتلة.

وتراجع فيلم "ماما ميا!" إلى المركز الرابع في أسبوعه الثالث.

وحقق الفيلم الذي يضم كوكبة من نجوم هوليوود بينهم ميريل ستريب وشير وبيرس بروسنان وكولن فيرث ويتمحور حول أغاني فرقة "آبا" السويدية الشهيرة، 9 ملايين دولار ليصل مجموع عائداته في العالم إلى 231 مليونا.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "ذي إكوالايزر 2" من بطولة دنزل واشنطن وإنتاج "سوني" محققا 8,8 مليون دولار (79,9 مليون في غضون ثلاثة أسابيع).



وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية بين الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:



6 - "هوتيل ترانسيلفينيا 3: سامر فكايشن" الذي يروي رحلة استجمام لعائلة دراكولا، محققا 8.2 مليون دولار (136.5 مليونا في أربعة أسابيع).

7 - "أنت - مان أند ذي واسب" من استوديوهات "مارفل" مع 6.2 مليون دولار (195.5 مليون في خمسة أسابيع).

8 - "ذي داركست مايندز" مع 5.8 ملايين دولار.

9 - "إنكريديبلز 2" من استوديوهات "بيكسار" التابعة لمجموعة "ديزني" مع خمسة ملايين دولار (583.1 مليون في ثمانية أسابيع).

10- "تين تايتنز غو! تو ذو موفيز" مع 4,9 مليون دولار (20,8 مليون في أسبوعين).