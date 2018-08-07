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بعد سنوات من وفاته.. براءة سعيد طرابيك من هذه التهمة

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
سعيد طرابيك
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ثلاث سنوات مرت على رحيل الفنان المصري #سعيد_طرابيك، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة من تهمة تحرير إيصال أمانة لطليقته، وذلك حسب ما أعلنت أرملته سارة طرابيك.

وأوضحت الأرملة أن زوجها حصل على حكم بالبراءة من إيصال الأمانة المزور، الذي تقدمت به طليقته وبلغت قيمته مليوني جنيه.

سعيد طرابيك وأرملته سارة طارق سعيد طرابيك وأرملته سارة طارق


وأشارت إلى كون هذه الواقعة كانت سببا في تعجيل رحيل سعيد طرابيك، حيث كانت بمثابة صدمة عنيفة على زوجها، إلا أنها استطاعت في النهاية أن تثبت براءته من تلك التهمة التي كان يخشى منها للغاية، خاصة أن له جمهورا كبيرا.

وفي ختام حديثها، وجهت أرملة الراحل رسالة إلى سعيد طرابيك قائلة "الآن ظهرت براءتك إن شاء الله في الجنة يا حبيبي لأنك اتظلمت".

كلمات دالّة

#سعيد طرابيك

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