رحيل الفنانة المصرية سناء مظهر عن 86 عاما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر عن وفاة الفنانة المصرية #سناء_مظهر يوم الاثنين عن عمر يناهز الـ 86، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

سناء مظهر التي جاء ظهورها في عالم الفن في ستينيات القرن الماضي، ولم تتجاوز أعمالها السينمائية الـ 13 فيلما، وكانت البداية مع المخرج حسام الدين مصطفى الذي قدمها بفيلم "النظارة السوداء".

وشاركت الراحلة في عدد من الأعمال أشهرها "بياعة الجرايد" و"شاطئ المرح" و"مدرستي الحسناء"، إلا أنها تزوجت من خارج الوسط الفني واستشهد زوجها في حرب الاستنزاف، ورفضت الزواج بعده.

الفنانة الراحلة، التي يقام العزاء الخاص بها مساء الثلاثاء بمسجد الشرطة في القاهرة، اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعد مشاركتها في أكثر من عمل تاريخي أبرزهم "على هامش السيرة".