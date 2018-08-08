هكذا تفاعل النجوم مع سرطان إليسا

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني بعد إعلان المطربة اللبنانية #إليسا الثلاثاء عن تعافيها من #سرطان_الثدي، ذلك المرض الذي أخفت عن الجميع إصابتها به، لتعلن عنه من خلال كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني".

ومنذ ذلك الحين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الحب والدعم إلى المطربة التي يلقبها جمهورها بـ "ملكة الإحساس"، وحرص عدد كبير من زملائها على دعمها.

#سيرين_عبد_النور دخلت في نوبة بكاء بعد علمها، وهو ما ذكرته في تغريدتها التي وجهتها إلى إليسا: "الحمدلله على سلامتك يا هل الإنسانة يللي بيلبقلك تغني تضحكى وتعيشي.. ومتل ما دايما بقلك بحبك قد الدنيا كلها.. عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى .. كتر خير الله".

بدوره دعم راغب علامة زميلته قائلا "الحمدلله على سلامة صديقتي العزيزة إليسا.. الخبر كان مفاجئ.. لكن اللي حارب الحساد والحاقدين قادر ينتصر على المرض.. ان شاء الله بتكون كل أيامك حلوه مثل صوتك.. ولا تشوفي إلا الصحة والسعادة والنجاح.. ألف حمدلله على السلامة".

فيما نشر تامر حسني صورة تجمعه بإليسا من ديو غنائي جمعهما معا وعلق قائلا: "ألف مليون سلامة عليكي يا ملكة الإحساس يا غالية على قلبي وقلوبنا كلنا ربنا يحفظك ويبعد عنك وعن الجميع أي أذى يارب.. ويعطي كل مريض الصبر والقوة والإرادة والتحدي".

واختار #حسين_الجسمي كلمات مؤثرة في رسالته لإليسا بعدما غرد: "لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة اسما آخر .. سنطلق عليه إليسا.. الحمدلله على سلامتك عزيزتي".

وعبرت #شيرين عن وقوف الجميع إلى جوار زميلتهم وذلك في تغريدتها التي قالت فيها: "ألف ألف سلامة عليكي وإن شاء الله ربنا معاكي.. وانتي قوية وبإذن الله كله هيعدي.. وألف سلامة وكلنا جنبك".

واتفقت الفنانة #أحلام مع زميلتها شيرين في دعم الجميع لإليسا، وهو ما ظهر في تغريدتها التي نشرت من خلالها ما ذكرته إليسا في الفيديو كليب عن مرضها، وعلقت عليه أحلام قائلة: "استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.. إليسا كلنا معك وبندعي لك بحبك".