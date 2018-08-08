جولي تطالب بحكم "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب"

مضت الممثلة الأميركية، #أنجلينا_جولي، الثلاثاء، قدماً في إجراءات طلاقها الطويلة والمريرة أحياناً من الممثل #براد_بيت، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامين.

وقدم محامي جولي أوراقاً للمحكمة العليا في لوس أنجلوس تقول إن الممثلة تريد حكماً "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن بيت "لم يقدم أي دعم يذكر للأطفال منذ الانفصال" وأنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه إلا أن المدفوعات "لم تكن مستمرة بانتظام".

وأقامت جولي دعوى للطلاق في أيلول/سبتمبر 2016، لتنهي زواجاً دام عامين وعلاقة استمرت 10 سنوات. ولديهما ستة أبناء، تطلب أن تكون حاضنتهم الأساسية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم جولي، ميندي نايبي، الثلاثاء، إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما".

ورفض ممثلو بيت التعليق. وقال مصدر مطلع على الأمر، غير مسموح له بالحديث علانية، إن "براد شخص يفي بالتزاماته".

كما تسببت دعوى الطلاق في نزاع مرير على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت، وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال. ولم يتم الاتفاق بعد على الترتيبات النهائية للحضانة.