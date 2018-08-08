مخرجة كليب إليسا تروي لحظات المرض التي عاشتها معها

في الوقت الذي ينتظر جمهور الفنانة #إليسا تفسيراً للصدمة التي أعلنتها يوم الثلاثاء، وأنها كانت تعاني من #سرطان_الثدي طيلة الفترة الماضية، قبل أن تشفى منه، قررت مخرجة أحدث كليباتها أن تعلن بعضاً من الكواليس.

المخرجة إنجي جمال التي تولت إخراج كليب "إلى كل اللي بيحبوني" كشفت من خلال عدد من التغريدات الكواليس التي مر بها الكليب، والذي كشفت مقدمته عن ذلك الخبر الصادم.

وأوضحت المخرجة اللبنانية أنها تلقت اتصالاً من إليسا أثناء التحضير للكليب، وأخبرتها الأخيرة أنها ترغب في أن تقص عليها قصتها، وبعدها أرسلت مجموعة من التسجيلات الصوتية التي تحدثت فيها عما كانت تعاني منه.

وبالفعل استخدمت المخرجة تلك التسجيلات في الكليب، وهو ما استمع إليه الجمهور بالمقدمة، مشيرة إلى كون إليسا لم تكن تعرف أن المخرجة ستستعين بالتسجيلات، إلا أن إنجي وجدت فيها الطريقة الأمثل لتوضيح القصة، والحديث عن قصة المرض التي لا تصدق، والمعاناة والنجاة.

وأكدت المخرجة أنهم لم يكونوا يقوموا بالعمل أو التصوير، بل كانوا يعيشون تلك اللحظات مرة أخرى مع إليسا، وما شاهده الجمهور في الكليب كان دموعا حقيقية، معربة عن إعجابها واحترامها لقوة إليسا وشجاعتها.

وفي النهاية أعربت #إنجي_جمال عن أمنيتها في أن تكون قد نجحت في إيصال ما أرادته إليسا، ووجهت إليها #رسالة_حب وتقدير.