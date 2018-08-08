مفاجأة.. حلا شيحة تعود للتمثيل وتخلع الحجاب

بعد اعتزال دام لـ 12 عاما، قررت الفنانة المصرية حلا شيحة العودة مرة أخرى إلى التمثيل، بعد أن كان آخر أفلامها هو فيلم "كامل الأوصاف" الذي قدمته عام 2006.

وجاءت المفاجأة الأكبر في قرار #حلا_شيحة بخلع #الحجاب والعودة كما عرفها الجمهور في بدايتها، وذلك بعد سنوات ارتدت فيها الحجاب وبعدها قررت ارتداء النقاب.

وبعد انتشار التقارير الخاصة بقرار حلا شيحة، تواصلت "العربية.نت" مع الفنانة #هنا_شيحة شقيقة حلا التي أكدت أن شقيقتها قررت بالفعل العودة إلى التمثيل، إلا أن هنا أوضحت أنها لا تملك أية تفاصيل حول ذلك الأمر في الوقت الحالي.

وأشارت هنا إلى كون شقيقتها لن تتحدث في الوقت الحالي، ولكنها ستختار الوقت المناسب من أجل الرد على الجميع وتوضيح التفاصيل الخاصة بعودتها.

وفيما يخص الصورة المتداولة لشقيقتها دون حجاب، أكدت هنا صحة الصورة وأن شقيقتها بالفعل قررت خلع الحجاب.

وتأتي هذه المفاجأة بعد أسابيع من الجدل الذي أثير حول صورة حلا شيحة التي ظهرت فيها إلى جوار شقيقتها هنا وطبيب الأسنان الخاص بهما، ولم تكن ترتدي النقاب وقتها وهو ما جعل الجميع يتساءل حول ما إذا كانت قررت خلعه.