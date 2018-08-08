هكذا شاركت إليسا في "ذا فويس" أثناء إصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا في رسائلها الصادمة التي أعلنت من خلالها عن أنها كانت تعاني من سرطان الثدي خلال الفترة الماضية، أن فترة العلاج شهدت تقديمها لحفلات غنائية وكذلك ظهورها مباشرة على الهواء بشكل أسبوعي، وذلك في إشارة إلى مشاركتها بلجنة تحكيم برنامج "ذا فويس".

وهو ما تحدثت عنه مقدمة البرنامج ناردين فرج من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بصحبة إليسا أثناء تصوير البرنامج، وعلقت على الصورة برسالة كتبتها باللغتين الإنجليزية والعربية.

أكدت فيها أنها لا تصدق مشاركتهما في التصوير معا قبل شهرين، وظلت إليسا تحتفظ بالقتال مع المرض لنفسها، كما أنها لم تظهر أي مشاعر سلبية أو حزينة تجاه أي شخص.

وأوضحت ناردين أن إليسا كانت دائما مفعمة بالحيوية والحماس والحب، وتحضر دائما في موعدها ولا تتأخر انتظارا لانطلاق التصوير، مؤكدة أن إليسا مثال للسيدة القوية بالنسبة إليها.