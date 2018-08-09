متى علمت إليسا بإصابتها بالسرطان؟

ما زال جمهور اللبنانية، إليسا، يبحث عن أجوبة لعدد كبير من الأسئلة المتعلقة بالصدمة التي أعلنت عنها نجمتهم المفضلة، والتي كانت تعاني خلال الفترة الماضية من سرطان الثدي.

بعض من تلك الأجوبة كشف عنها برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC 4"، حيث أكد الإعلامي صبحي عطري أن إليسا علمت بمرضها قبل 3 أيام من حفل رأس السنة الذي أحيته بدبي مطلع العام الجاري.

موضوع يهمك في الوقت الذي ينتظر جمهور الفنانة #إليسا تفسيراً للصدمة التي أعلنتها يوم الثلاثاء، وأنها كانت تعاني من #سرطان_الثدي طيلة... مخرجة كليب إليسا تروي لحظات المرض التي عاشتها معها ثقافة وفن

ذلك الحفل الذي شهد واقعتين تحدث عنهما الجميع وهوجمت إليسا بسببهما، حينما حاولت سيدة أن تلتقط صورة معها ولكنها رفضت وأبعدتها عنها، كما انسحبت من لقاء صحافي على هامش الحفل، وهو الأمر الذي ضجت به المواقع وقتها.

في ذلك التوقيت وصفت إليسا بالمتكبرة والمغرورة، رغم أن الحقيقة كانت تتمثل في معاناة إليسا من صدمة معاناتها من هذا المرض، وكانت علامات التعب تظهر عليها في الحفل.

وفي الخامس من مايو الماضي ظهرت إليسا على الهواء عبر برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، وكانت تغني رفقة المشتركين، إلا أن المفاجأة تمثلت في لجوئها إلى طريقة "البلاي باك"، وهو ما تعرضت بسببه إلى الانتقادات.

إليسا لم ترد، واتضح بعدها أنها توجهت إلى البرنامج بعد انتهائها من جلسة علاج كيمياوي، وهو ما منعها من الغناء مباشرة على المسرح، إلا أنها أخفت ذلك عن الجميع.