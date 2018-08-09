هؤلاء الفنانات خلعن الحجاب بعد ارتدائه.. وعدن للفن

مفاجأة كبرى أعلنت عنها الفنانة المصرية، حلا شيحة، بعودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى، بعد أن غادرتها قبل 12 عاما حينما قدمت فيلم "كامل الأوصاف" مع الفنان الراحل عامر منيب.

حيث ارتدت وقتها الحجاب وشاركت في الفيلم، ومن بعده قررت ارتداء النقاب والتواجد إلى جوار زوجها خارج مصر، لتنقطع علاقتها بالفن نهائياً، ولم يعد يربطها به سوى تواجد شقيقتها هنا شيحة كبطلة من بطلات الأعمال الفنية.

عودة حلا شيحة إلى الساحة مرة أخرى، والتي لم تتكشف ملامحها بعد، ليست هي الأولى من نوعها، حيث سبقها عدد من النجمات اللاتي قررن خلع الحجاب بعد ارتدائه والعودة عن الاعتزال.

عبير صبري

قبل 16 عاما فوجئ الوسط الفني بقرار الفنانة عبير صبري الاعتزال، وارتدائها الحجاب وقت أن كانت تقدم مسرحية "دو ري مي فاصوليا" بصحبة الفنان سمير غانم، وكانت المسرحية تحقق نجاحا كبيرا وقت عرضها، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.

عبير صبري بررت الأمر في أكثر من لقاء تلفزيوني، وأكدت أنها استمعت إلى عدد من الدروس الدينية التي دفعتها لاتخاذ القرار، وبعدها اتجهت إلى تقديم البرامج الدينية.

إلا أنه لم تمضِ سوى سنوات قليلة، حتى عادت عبير صبري إلى الساحة الفنية بعد خلعها الحجاب، ولاقت هجوما كبيرا بسبب الجرأة التي اتسمت بها أدوارها.

وحينما كانت تسأل عن سبب عودتها وخلعها الحجاب، كانت تؤكد أن هذا القرار شخصي للغاية، ولا دخل لأحد به، كما أكدت أنه لا تعارض بين الحجاب والتمثيل، ومن الممكن أن تعود إليه مرة أخرى.

شاهيناز

وفي عام 2008 فوجئ الجميع بالمطربة شاهيناز تعلن عن ارتدائها الحجاب، ورفضها إحياء الأفراح المختلطة، بعد أن كانت مطربة صاعدة في بداية مشوارها.

شاهيناز التي عرفها الجمهور من خلال برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، جاءت انطلاقتها بأغنية "قولي قولي" وقدمت بعدها عدة ألبومات، إلا أنها قررت أن ترتدي الحجاب وتقدم الأغاني الإسلامية والوطنية فقط.

وظلت شاهيناز لـ 9 سنوات ملتزمة بتلك الخطوة، قبل أن تقوم بخلع الحجاب، وتصرح بكونها قررت العودة إلى الشكل الذي اعتاد عليه جمهورها.

وأكدت شاهيناز أنها ارتدت الحجاب في فترة كانت تمر فيها بحالة نفسية صعبة بالتزامن مع ولادة ابنها، إلا أنها لم تستطع بعدها أن تصل إلى جمهوها بأكمله، وأن تقدم الفن المتعارف إليه وهي ترتدي الحجاب لذلك قررت خلعه.

موناليزا

نفس القصة تكررت في الفنانة موناليزا بطلة فيلم "همام في أمستردام" التي أعلنت قبل أكثر من 10 سنوات اعتزال الفن، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركية، رغبة في تكوين أسرة والابتعاد عن الفن.

كما ظهرت في أكثر من لقاء تلفزيوني وهي ترتدي الحجاب، إلا أنها عادت في السنوات الأخيرة إلى مصر، بعد أن خلعت حجابها، وأكدت أنها لم تستطع أن تنسى الفن وتبحث عن المشاركة في تقديم أفلام الحركة، ولكنها حتى الآن لم تنضم إلى أي عمل فني.

نفس الأمر تكرر مع الفنانة الراحلة #ميرنا_المهندس، التي ارتدت الحجاب أثناء محنة مرضها، إلا أنها خلعت الحجاب وعادت إلى التمثيل مرة أخرى، بعد أن شفيت من مرضها، نافية أن يكون هناك صلة بين شفائها وخلعها الحجاب.

فريدة سيف النصر

فيما كان للفنانة فريدة سيف النصر قصة مختلفة مع الحجاب، بعدما فوجئ الجمهور بها قبل سنوات وهي ترتديه إلا أنها خلعته بعدها.

حيث أكدت أنها وقتها كانت تحب الأمر ولكنها تورطت أيضا، حيث وقعت حالة وفاة في العائلة، وارتدت وقتها "طرحه"، وكانت تقوم بعمل بروفات من أجل مسرحية مع محمود عبد العزيز.

إلا أنها فوجئت بالصحف تنشر الخبر على كونها ارتدت الحجاب وهو أمر لم يكن صحيح، غير أنها استمرت لفترة قبل أن تخلع الحجاب.

نورهان

كثيرون توقعوا أن تحقق الفنانة نورهان شهرة واسعة بعد مشاركتها بمسلسل "عائلة الحاج متولي"، إلا أن الصدمة تمثلت في اختفائها وابتعادها عن الفن لسنوات.

وتزوجت نورهان خلال تلك الفترة وظهرت في بعض الأحيان وهي ترتدي الحجاب، قبل أن تعود مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها وتعلن عودتها للتمثيل مرة أخرى.

دينا

فيما كانت الأزمة الشهيرة التي تعرضت لها الراقصة دينا قبل سنوات مع زوجها حسام أبو الفتوح سببا في ابتعادها وارتدائها للحجاب، لكنها لم تستمر سوى لأشهر بسيطة قبل أن تعود وتمارس نشاطها الفني بشكل طبيعي.

غادة عادل

وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي ابتعدت الفنانة غادة عادل عن الساحة الفنية، وقررت ارتداء الحجاب، وهو ما تردد أن زوجها المخرج مجدي الهواري كان سببا في ذلك القرار.

إلا أنها عادت بعد سنوات قليلة، ورفضت بشكل تام أن تتحدث في أسباب الأمر، معتبرة أنه من الخصوصيات التي لا يجوز الحديث عنها.