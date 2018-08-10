أحلام تكشف عن أمر مقلق بشأن صحة ميريام فارس

لم يكد الوسط الفني يستفيق من الصدمة التي أعلنت عنها إليسا، بتعافيها من سرطان الثدي الذي اكتشفت إصابتها به قبل أشهر، حتى تحولت أنظار الجميع تجاه زميلتها ميريام فارس.

حيث تحوم الشكوك حول معاناة ميريام من مرض لم يتم الكشف عن هويته بعد، خاصة بعد الإعلان قبل فترة عن وعكة صحية تعرضت لها دون الخوض في تفاصيلها.

ذلك الأمر الذي يأتي بالتزامن مع إلغاء حفلاتها المقبلة دون الكشف عن الأسباب، مع التلميح إلى أن الأمر يأتي في ظل ما تعانيه ميريام وعدم قدرتها على إحياء تلك الحفلات التي تعاقدت عليها.

القلق سيطر على جمهور ميريام، وزاد بعد أن غردت أحلام لتؤكد الشكوك، حيث كتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما ويخليك لعين ترجيك يا رب.. ادعوا لميريام فارس فإنها في محنة وشدة.. ربي يخليك لوليدك وعائلتك ومحبينك".

اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما ويخليك لعين ترجيك يارب ادعوا ل #مريام_فارس فإنها في محنه وشده 🙏🏻ربي يخليك لوليدك وعائلتك ومحبينك يارب 🙏🏻 pic.twitter.com/0OR4Bkg65m — AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 10, 2018

وأمام الصمت الذي لجأت إليه ميريام وإدارة أعمالها حول الأمر، خرجت بعض التقارير لتؤكد أن ميريام فارس التي صارت تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة، تعاني من مرض خطير ولا ترغب في الكشف عن ذلك.