إليسا تطل على جمهورها بعد تعافيها من السرطان

"بتعرفوا الحياة حلوة بوجودكن، وأنا حاسة كأنوا هيدي أول حفلة بحييها، ما حضرت كلمة وما بعرف شو بدي قول، بس أنا بحبكن كتير وبشكركن على محبتكن الكبيرة إلي، ولكل اللي ما بحبوني بقلهن: شكرا".

بهذه الكلمات بدأت الفنانة #إليسا حفلها الغنائي الجمعة الذي اختتمت فيه مهرجانات أعياد #بيروت بحضور معجبيها ومحبيها وفريق عملها والفنان فارس كرم والممثلة المصرية لبلبة ومخرجة الكليب الجديد أنجي جمال.

لم تهدأ إليسا على المسرح لمدة ساعتين متتاليتين فغنت ورقصت وتمايلت على أنغام أغنياتها التي اختارتها من جديدها وقديمها.

كما غنت إليسا، أعمال الفنانة الجزائرية الراحلة وردة مع تفاعل غير مسبوق ولافت للجمهور من كل الأعمار والجنسيات ومن مختلف المناطق اللبنانية والدول العربية.

إليسا كانت الحدث الفني الأبرز في وسط بيروت، وتواصلت مع جمهورها مبتسمةً وهي ترتدي فستاناً لامعاً ذهبي اللون ثم آخر أحمر اللون.

واختتمت "ملكة الإحساس" الحفل بأغنية الافتتاح وهي: "إلى كل اللي بيحبوني"، وغص المسرح بأصدقاء إليسا المقربين مثل بسام فتوح، طوني سمعان، أنجي جمال، لبلبة، وبالمعجبين فراحوا يرقصون ويرددون مع إليسا: "يللا يللا تعالوا نعيش"، وهي كلمات الفيديو كليب الذي غنت فيه قصة مرضها.

وتوجهت الفنانة إلى جمهورها في النهاية بقولها: "هذه من أجمل الحفلات التي قدمتها في حياتي".