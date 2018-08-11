انظر إلى نزار قباني يصحح للمذيع وهو يخطئ بقصيدة شهيرة

في حفلته الأخيرة بالطائف، اعترف قيصر الغناء العربي، #كاظم_الساهر، أنه ارتكب أخطاء لغوية في أغنية أداها، لأنه استعجل وقرر أن يقابل الجمهور السعودي لأول مرة بأغنية جديدة، مبرراً ذلك بأنه قدمها على المسرح في اليوم نفسه الذي أنجزها فيه.. وأنه ارتجل.

لكن ضبط الشعر وزناً ونحواً أصعب مما يُظن. ففي مقطع من مقابلة موجودة على #يوتيوب مع الشاعر السوري نزار قبّاني – ولم تجدها "العربية.نت" كاملةً – يخطئ المذيع في بداية قصيدة غير أن "شاعر الحبّ" يتدارك الموقف ويصحح الكلمة فوراً.

في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت"، يقول المذيع: "الخواطر تتداعى وفي ذهني عشرات القصائد (..) لحاجة شخصية اسمح لي أن أقف عند قصيدة. أجد فيها كل شيء. من أراد أن يأخذها على أنها قصيدة حب وغزل فهي كذلك، ومن أراد أن يأخذها قصيدة وطنية فهي كذلك..".





نزار يقاطع المذيع

وحين وصل المذيع إلى مطلع قصيدة "غرناطة" الشهيرة قال "على مدخل الحمراء كان لقاؤنا"، غير أن قباني، صاحب الكاريزما القليلة النظير، يقاطعه ويصحح أول كلمة قائلاً "في مدخل الحمراء كان لقاؤنا"، ويتمم القصيدة حتى يصل نهايتها مقتطعاً منها بعض الأبيات لطولها.

والخلل الذي وقع فيه المذيع عروضي له علاقة بوزن الشعر، لا باللغة. ولو كانت "على مدخل الحمراء كان لقاؤنا" لكانت صحيحة لغوياً، أما عروضياً فإنها تدخل في بحر آخر من بحور الشعر هو الطويل، علماً أن القصيدة على بحر الكامل صاحب الإيقاع الأجمل من "الطويل".

أما قصيدة غرناطة، فهي من أشهر قصائد نزار، وفيها قصته مع "إسبانية من أصول عربية"، ودار بينهما حوار شائق تسأله فيه عن #دمشق ويجيبها أنها تراه في شعرها "المنساب نهر سواد"، ويزعم قباني في نهاية المقطع الذي تعرضه "العربية.نت" أنه جدها، كنايةً عن حقبة الأمويين العرب في الأندلس.





الأخطاء التي أحرجت القيصر

لأن الشعر صعب وضبطه ضبطاً سليماً أصعب - حيث لا يكفي النحو وحده فهناك الوزن - وقع كاظم الساهر في فخّ النصب.. نصب الكلمة التي يجب أن تكون مرفوعة.

في الأغنية "دلوعتي"، من كلمات الشاعر كريم العراقي قال الساهر: كم صعبٌ عليَّ عدَّهم" ونصب (عدّهم) وحركة الدال الصحيحة الضمّ. واضطرت القافية الشاعر إلى أن يقول: لا لن نضيع في الخصام ثوانِ، والأصل أن تكون (ثوانيَ).

وقع كاظم في خطأ آخر له علاقة بالوزن. ويبدو أن هذه مشكلة الشاعر، لا مشكلة المغني. فقال: "إن الرجال طيبون سادتي". وهذا ما لا يقبله بحر الكامل المبنية عليه القصيدة، فهل فاته أن يقول: "إن الرجال لطيّبون وإنهم .. لا يجرحون مشاعر النسوانِ"؟

وغيّر كاظم الساهر بعض كلمات قصائد نزار قباني التي غناها، لكن بإشراف الشاعر، الذي يقول مختصون إنه قليلاً ما يقع في خطأ، وقد أشار إلى ذلك كاظم وتشهد على ذلك فيديوهات تجمع الفنانين: الشاعر والمغني، ويجدها متصفح "يوتيوب" بسهولة.