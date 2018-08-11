انفصال الفنان المصري تامر عبدالمنعم عن زوجته

بعد زواج استمر عاماً و 4 أشهر، أعلن الممثل المصري تامر عبدالمنعم انفصاله عن زوجته السيدة أمنية الطوخي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعد تلقيه العديد من التعليقات المنحازة إليه، أراد عبد المنعم أن يوضح موقفه من انفصاله عن زوجته، مؤكداً أنه أعلن الانفصال إيماناً منه بأن الزواج والطلاق في حاجة إلى الإشهار.

ووجه عبد المنعم الشكر إلى كل المتعاطفين معه ومع طليقته، مشيراً إلى كونه سيقوم بحظر كل من يتجاوز في تعليقه، أو يجامله على حساب طليقته، خاصة أنها كانت زوجته ولا يزال يكن لها الحب والاحترام.

وأكد عبدالمنعم أن الانفصال لا يعني أنه لم يعد يحب زوجته أو أنه يبحث عن غيرها، مشيراً إلى أن الجميع لا يعرفون تفاصيل العلاقات، ومن الوارد أن يكون الطلاق بداية لعودة جديدة بصفحة بيضاء خالية من الأخطاء.