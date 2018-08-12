لماذا بكت إليسا في ظهورها الأول بعد شفائها من السرطان؟

ظهرت الفنانة اللبنانية #إليسا مساء الجمعة للمرة الأولى بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، وذلك في ختام مهرجانات "أعياد بيروت" بحضور عدد كبير من الجمهور.

I only believe in the power of love A post shared by Elissa (@elissazkh) on Aug 11, 2018 at 2:06pm PDT

إليسا التي صدمت الجميع بإعلانها عن معاناتها من المرض طوال الفترة الماضية، كان محبوها في اشتياق إلى رؤيتها مرة أخرى على المسرح بعد تعافيها من متاعبها.

ويبدو أنها لمست ذلك الحب، حيث اختتمت الحفل بأغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" التي أعلنت من خلال الكليب الخاص بها عن مرضها، وتواجد بجوارها فريق عمل الكليب الذي احتضن إليسا التي بكت من شدة التأثر.

موضوع يهمك بعد أن شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها خبر إصابتها بـ #سرطان_الثدي، نشرت الفنانة اللبنانية #إليسا تغريدة جديدة عبر... أول تغريدة لإليسا بعد إعلانها خبر إصابتها بالسرطان سوشيال ميديا

ونشرت إليسا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع الفيديو الذي تقدم فيه الأغنية بصحبة مخرجة الكليب إنجي جمال، وتظهر وهي تحتضنها وتدخل في نوبة بكاء.

وعلّقت على الفيديو قائلةً "أنا فقط أؤمن بقوة الحب"، لتتلقى الدعم من جمهورها ومحبيها في التعليقات، حيث عبروا عن سعادتهم بشفاء النجمة.