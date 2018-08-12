نجوم الأغنية السعودية في حفل غنائي في "لندن"

يُحيى الفنانون راشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وأصيل أبوبكر حفلة فنية في العاصمة البريطانية لندن، في 17 أغسطس/آب الحالي، بالتزامن مع إقامة مباراة "السوبر السعودي" بين قطبي الكرة السعودية الهلال والاتحاد، والتي بدأت تذاكرها تباع اليوم الأحد.

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وتأتي الحفلة التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً في إطار الحفلات التي تنظمها "لجنة الفعاليات الفنية" في "هيئة الثقافة السعودية"، لتفعيل الحركة الفنية السعودية محلياً وخارجياً.

ونشر الفنان راشد الماجد ملصقاً (بوستر) ترويجياً للحفلة لقي تفاعلاً جماهيرياً، لاسيما أنها تأتي بعد غياب طويل عن الجمهور السعودي في لندن، وهي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها هذا الرباعي على مسرح واحد في قلب العاصمة البريطانية.

واختارت اللجنة المنظمة للحفل قناة MBC لنقله على الهواء مباشرة. وستقام الأمسية الغنائية في إحدى أشهر قاعات فندق "جروفنر هاوس" اللندني.