وفاة روائي بريطاني "عملاق" حائز على نوبل للآداب

توفي الروائي البريطاني، المولود في ترينيداد، فيديادر سوراجبراساد نيبول، الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 2001، في منزله بلندن عن 85 عاماً، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وبدأ نيبول الكتابة في الخمسينيات وحصل على عدة جوائز مهمة في الأدب خلال مشواره، الذي كتب خلاله روايات معروفة، مثل (منزل السيد بيسواس) و(في دولة حرة) و(في منعطف النهر).



كما وصفته زوجته نادرة نيبول في بيان بأنه "عملاق في كل ما حققه"، قائلة إنه توفي وحوله "من كان يحبهم بعد أن عاش حياة مليئة بالإبداع والاجتهاد الرائعين".



وولد نيبول في ترينيداد لعائلة هندية عام 1932 ونشأ فقيراً نسبياً. وانتقل بعد ذلك إلى إنجلترا وهو في سن الثامنة عشرة بعد حصوله على منحة دراسية في جامعة أوكسفورد.

كذلك كتب أولى رواياته أثناء وجوده في أوكسفورد، لكنها لم تُنشر. وغادر الجامعة عام 1954 ووجد وظيفة مفهرس في المعرض الوطني للرسوم بلندن.



ونشر نيبول أولى رواياته (عامل التدليك المتصوف) عام 1955، إلا أنها لم تحظ بنجاح في البداية، لكن في العام التالي حصل على أولى جوائزه الأدبية وهي جائزة تمنح للأدباء الشبان.



وحصل على لقب فارس من الملكة اليزابيث عام 1989.



وقال لرويترز عام 2010 إنه "عندما تعلمت الكتابة أصبحت سيد نفسي وأصبحت قوياً جداً وهذه القوة معي حتى هذا اليوم".