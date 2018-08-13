فنون المسرح وألعاب السيرك تحيي مهرجانات بيت الدين

شهدت ليالي مهرجانات بيت الدين في #لبنان عروض سيرك استثنائية.

وتميزت عروض سيركوبوليس، التي قدمتها فرقة الوييز الكندية، بالاعتماد الكامل على المواهب والقدرات الفريدة والتنسيق الذي يتمتع به اللاعبون.

من جهته، قال مدير السيرك، ثايبوت فيليب، إن "هذا سيرك معاصر، ,بالتالي ليس هناك حيوانات ولا مهرج. هو مزيج بين فنون المسرح وألعاب السيرك".

ولثلاث ليال متواصلة، جذبت العروض الفريدة الكبار والصغار على حد سواء.

كما استطاع مهرجو وبهلوانات السيرك مزج الخيال بالواقع، من خلال عروضهم ومواهبهم الفريدة، وصمموا عرضاً لا يمكن للجمهور اللبناني نسيانه.