هكذا ردت إليسا على المشككين في مرضها

بس بدي قول كلمة وحدة : "الله لا يجرّب حدا" ! https://t.co/rZVVh2wzrE — Elissa (@elissakh) August 12, 2018

لم يكن التعاطف وحده هو ما وجدته إليسا، بعد إعلانها أنها كانت مصابة بسرطان الثدي خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتلقى العلاج وتتعافى، حيث وصل الأمر بالبعض إلى القول إن إليسا ادعت المرض من أجل كسب تعاطف الجمهور رغبة في نجاح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "إلى كل اللي بيحبوني"، وتم طرحه بالأسواق قبل أيام.

ووجه الإعلامي اللبناني إيلي باسيل اتهاماً إلى إليسا بكونها ادعت المرض رغبة في نجاح ألبومها، مطالباً إياها بالتبرع من أجل المرضى الحقيقيين، خاصة أن متاجرتها كانت موفقة، حسب ما ذكر.

إليسا لم تتجاهل ما ذكره الإعلامي اللبناني، حيث قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة "بس بدي قول كلمة واحده.. الله لا يجرب حدا"، في إشارة إلى كونها لا تتمنى أن يمر أحد بما مرت هي به.

كلمات إليسا تزامنت مع مقطع فيديو تداوله الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه إليسا أثناء تصوير حلقة من برنامج "كاربول بالعربي" قبل أشهر، وبالتحديد في الفترة التي كانت تعاني فيها من المرض وتخفي الأمر عن الجميع، حيث كانت إليسا في طريقها لركوب السيارة، ولكنها شعرت بألم في منطقة الإبط، وهي المنطقة التي يعاني مرضى سرطان الثدي من الألم فيها، خاصة أنها تابعة لمنطقة الثدي.