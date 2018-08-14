صديقة شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود

جدل كبير يشهده الوسط الفني بعد تداول أخبار تتحدث عن انفصال الفنانة #شيري_عادل عن زوجها الداعية #معز_مسعود بعد شهر من الإعلان عن زواجهما.

موضوع يهمك فاجأ الداعية المصري #معز_مسعود الجميع، أمس الأربعاء، بإعلان زواجه من الفنانة شيري عادل، بطلة مسلسله "السهام المارقة"... الداعية معز مسعود.. 3 زيجات.. وعمل دعوي بدأ بالصدفة الأخيرة

تلك الأخبار لم ينفها أو يؤكدها أي من الطرفين، وحاولت "العربية.نت" التواصل مع شيري عادل من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أنها رفضت الرد على الاتصالات الهاتفية قبل أن تقوم بإغلاق هاتفها.

من جهتها، كذّبت الفنانة إنجي خطاب، صديقة شيري عادل، الأخبار المتداولة، ونشرت على حسابها في "فيسبوك" صورة للثنائي معز وشيري، وهي الصورة الأولى التي يتم تداولها للثنائي بعد الزواج.

وعلقت إنجي على الصورة قائلةً: "ربنا يخليكم لبعض يا قلبي ويبعد عنكم أي شر يارب.. كفاية إشاعات بقى.. كلامي واضح ومش هرد على صحافيين.. أظن الرسالة وصلت بطلوا إشاعات".