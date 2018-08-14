لأول مرة.. معز مسعود يعلق على شائعة طلاقه

قرر الداعية #معز_مسعود الرد على كل ما تم تداوله بحقه هو وزوجته #شيري_عادل في الساعات الماضية، والحديث عن انفصالهما بعد أقل من شهر واحد من الإعلان عن زواجهما.

ونشر معز للمرة الأولى #صورة تجمعه بزوجته، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود".

وتابع معز حديثه قائلا "لو احنا عاوزين نقولكم حاجه، احنا هنقولهالكم سوا وبكل وضوح.. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية".

ويبدو أنها لم تكن رسالة من قبل معز مسعود وحده، بل تشارك في كتابتها والإعلان عنها هو وزوجته، خاصة أنه ذكر في نهايتها أنها من قِبله هو وزوجته.

وبذلك يكون مسعود قد حسم الجدل حول ما تردد في الساعات الماضية عن طلاقه من زوجته، فيما ذكر البعض الآخر أنهما في طريقهما للانفصال بالفعل.