شاهد.. إليسا تتألق بـ"الأسود" في تونس والجماهير بالآلاف

شهد حفل الفنانة إليسا في مهرجان بنزرت الدولي، شمال تونس، نجاحا جماهيريا كبيرا من قبل محبي الفنانة الذين رفعوا لافتات داعمة لها، بعد إعلان شفائها من مرض السرطان.

وأطلت الفنانة، مساء الثلاثاء، في مهرجان بنزرت، بفستان أسود طويل، وبدت في صحة جيدة ومعنويات مرتفعة، في ثاني حفل لها منذ إعلان تعافيها من مرض السرطان وطرحها لألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" والكليب الذي يحمل الاسم نفسه، حيث كانت قد اختتمت قبل عدة أيام "مهرجان أعياد بيروت".

وحرص الجمهور التونسي الذي حضر بالآلاف على دعم الفنانة إليسا والتعاطف معها، حيث حمل عدد كبير من محبيها لافتات ترحيبية وورودا باللون الزهري، فيما حرص البعض الآخر على طباعة اسمها على الشاشية التونسية ووضعها على رؤوسهم.

وقدمت إليسا خلال الحفل باقة متنوعة من أهم أغانيها، من بينها أغاني ألبومها الأخير "إلى كلي اللي بيحبوني"، وكذلك أغانيها القديمة التي حفظها الجمهور ورددها معها، فرقصت وتمايلت معها على المسرح، وتفاعلت مع الحاضرين لحفلها.