بالصور.. خطوبة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد

احتفل الفنان المصري أحمد فهمي بخطوبته على زميلته هنا الزاهد، في حفل عائلي أقيم بمنزل العروس مساء الأربعاء.

الحفل الذي اقتصر على أهل العروسين وعدد قليل من الأصدقاء، شهد تواجد الفنان كريم فهمي شقيق أحمد فهمي، وكذلك أكرم حسني صديق فهمي، كما تواجد الفنان طلعت زكريا زوج والدة هنا الزاهد السابق.

ارتباط الثنائي جاء تأكيداً لما تم تداوله بشأنهما خلال الأيام الماضية، في ظل الصور التي التقطت لكليهما معا في مناسبات عدة، وهو ما تأكد في النهاية بارتباطهما.

ويأتي ارتباط فهمي بهنا الزاهد، بعد أشهر من انفصاله عن منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين.

وينتظر فهمي عرض فيلمه الجديد "الكويسين" في عيد الأضحى المقبل، وبعدها يحدد موعد حفل زفافه على الفنانه هنا الزاهد، وهي الزيجة الثالثة لفهمي.