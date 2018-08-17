أغنية عراقية تكسر أعراف الزواج وتتربع على يوتيوب

"عروسة" #أغنية_عراقية للفنانة #إسراء_الأصيل، التي اشتهرت خلال الأسبوع الأول من إنتاجها، وقد حصلت على قرابة الـ 8 ملايين مشاهدة منذ نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

كليب هذه الأغنية المستوحاة من أغنية "ما يهمك" للفنانة اللبنانية "يارا"، تصور حياة عاملة بسيطة أحبت زميلاً لها في معمل تصنيع معجون الطماطم.

وما ميّز أغنية #عروسة، بأن فحواها عبّر عن مدى قدرة الفتيات بتغيير الأعراف والتقاليد، إذ أعلنت الفنانة في الكليب عن استعدادها بإرسال شيوخ عشيرتها لتتقدم بطلب يد زميلها من أهله، بعكس التقاليد الموجودة التي تقضي بتقدم الشباب لطلب يد الفتيات للزواج.

وتداولت ردود مختلفة من قبل متابعي الفنانة #إسراء_الأصيل حول هذه الأغنية، فمحبوها رأوا في الأغنية بأنها قد هوجمت، من قبل الأفراد الذين يؤمنون بالمجتمع الذكوري، فبعض كلماتها عبّرت عن ذلك.

أما بعض الشباب فكان لهم رأي آخر، إذ توقعوا بأن تتم المصارحات بعد هذه الأغنية من قبل الفتيات، وبذلك هم من سيحدد المهر للزواج، فغرد بعض المتابعين، بأن كم من أنثى تريد تغيير قانون الكون مثل إسراء الأصيل وتخطبه.

ورأت مغردة أخرى، أن الأغنية قد انتهكت من مقام الفتيات، في أحد مقاطعها "صرت أتبع أثر رجله وأبوسه!".

لكن، مع كل ما أتى من ردود إلى الآن، فإن الأغنية تحتل المرتبة الأولى في المتابعات اليومية من قبل رواد "اليوتيوب" في #العراق.