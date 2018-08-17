ممثلة بريطانية: نفتقر للنساء الأكبر سناً في السينما

قالت الممثلة البريطانية الحاصلة على الأوسكار، إيما تومسون، التي قامت وهي في سن التاسعة والخمسين ببطولة الفيلم الدرامي (ذا تشيلدرين آكت) حيث تؤدي فيه دور قاضية بمحكمة أسرة، أنه لا تزال هناك حاجة لفرصة أكبر على الشاشة الكبيرة للنساء الأكبر سناً.



وتؤدي تومسون، التي اشتهرت بأدوار دراما تاريخية مثل (هاواردز إند) و(سينس آند سينسبيليتي)، دور قاضية تجد صعوبة في إصدار حكم قانوني، بينما تمر أيضاً بمشكلات في حياتها الزوجية.



وذكرت على السجادة الحمراء بالعرض الأول للفيلم الخميس أنها انجذبت إلى دور امرأة وصلت إلى منصب بارز في "قلب معقل الذكور"، قائلة: "لم أر قط قصة عن قاضية امرأة، وأعتقد أنه في عالمنا الذكوري عندما تسمع كلمة قاضٍ فإنك تظن تلقائياً: أوه، إنه رجل".



كما لفتت إلى أن الافتقار إلى أدوار سينمائية جيدة للنساء الأكبر سناً لا يزال مشكلة مستمرة منذ وقت طويل، مشيرة إلى أن "الرجال ليس لديهم مشكلة مع ذلك... إنه أمر لم يتغير على نحو مناسب بعد".



وأضافت: "نرى بعض الأدوار الجديدة الجيدة حقاً والمثيرة، لذلك يجب التحلي بالأمل".