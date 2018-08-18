صور.. ابنة تامر حسني تظهر لأول مرة بحفل ألبومه الجديد

احتفل الفنان المصري تامر حسني بإطلاق ألبومه الجديد "عيش بشوقك" في حفل جماهيري ضخم، أقيم بمنطقة "جولف بورتو مارينا" مساء الجمعة.

الحفل حضره الآلاف من جمهور تامر حسني، الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنية "عيش بشوقك" وهو داخل السيارة التي ظهرت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

وقبل ساعات من طرح فيلمه الجديد "البدلة" الذي يشاركه بطولته أكرم حسني، تواجد الأخير في الحفل وحرص على تقديم شريكه للجمهور.

وشهد الحفل ظهور تالية تامر حسني للمرة الأولى، بعد سنوات حرص فيها تامر وزوجته بسمة بوسيل على إخفاء ملامح ابنته عن الجمهور في كافة الصور.

إلا أن هناك صوراً تم التقاطها لبسمة بوسيل، وهي تتواجد بصحبة ابنتها تالية في الصفوف الأولى بصحبة الحارس الشخصي، وعلق تامر على تواجد تالية مؤكدا أنها الحفلة الأولى التي تحضرها لوالدها، فيما خلدت ابنته الصغرى أمايا إلى النوم فور وصولها إلى الحفل.

تالية تامر حسني ظهرت بملامح تشبه والدها إلى حد كبير، وباتت هذه المرة هي الأولى التي يشاهدها فيها الجمهور بشكل واضح، بعد سنوات من تعمد تامر حسني وزوجته إخفاء ملامحها عن الإعلام والجمهور.