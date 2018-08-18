نجما "غريس" يحتفلان بذكرى مرور 40 عاماً على فيلمهما

احتفل نجما فيلم "غريس" أوليفيا نيوتن - جون وجون ترافولتا بذكرى مرور 40 عاماً على فيلمهما الكلاسيكي الموسيقي الذي تناول قصة حب بين مراهقين.

ووقف الممثلان أمام عدسات المصورين لالتقاط الصور وقاما ببعض الحركات الراقصة بعرض في بيفرلي هيلز استضافته أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية.

وقال ترافولتا إن "الفكرة هي أنهم يكرمون فيلمنا وهذا يعني الكثير لتاريخ السينما لا شيء يضاهي ذلك. أعتقد أنها لحظة مهيبة فعلاً".

ولعبت نيوتن- جون، التي يبلغ عمرها الآن 69 عاماً، دور الفتاة الطيبة ساندي في الفيلم، الذي أنتج عام 1978 أمام ترافولتا (64 عاماً)، الذي أدى دور الفتى الشرير داني.

وكان هذا الفيلم مقتبساً من إحدى روايات برودواي الموسيقية وتضمن أغاني ذاع صيتها من بينها (سمر نايتس).

وكان من بين الحاضرين أيضاً ديدي كون، الذي شارك في بطولة الفيلم وأدى دور فرينشي، والمخرج راندال كليزير.