هؤلاء النجوم يتنافسون سينمائياً في عيد الأضحى

قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، انطلق السباق السينمائي مبكراً، بعدما قررت بعض الأعمال أن تدخل إلى سوق المنافسة قبل أيام من بدايتها بشكل رسمي.

7 أفلام تتنافس في السباق، جاء في مقدمتها فيلم "تراب الماس" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، الذي تولى كتابة السيناريو والحوار، فيما كان الإخراج من نصيب مروان حامد.

الفيلم يقوم ببطولته آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي وماجد الكدواني، ويدور حول طه مندوب الدعاية الطبية في شركة الأدوية، الذي يعيش بصحبة والده القعيد، إلا أن جريمة قتل غامضة تتسبب في انقلاب الأحداث بأكملها.

الفيلم كاد أن يتم تأجيله لما بعد عيد الأضحى، إلا أن صناعه قرروا بشكل مفاجئ طرحه بدور العرض قبل أيام من حلول العيد، في رهان على النجاحات التي حققها الثنائي مراد ومروان حامد في أفلامهما السابقة.

وبالتزامن مع احتفاله بخطوبته على الفنانة هنا الزاهد، يحتفل الفنان أحمد فهمي بطرح فيلمه الجديد "الكويسين" الذي يشارك في بطولته حماه السابق حسين فهمي وأحمد فتحي وشيرين رضا.

الفيلم يدور في إطار كوميدي حول عائلة "الكويس" وما يحدث من مواقف كوميدية تواجه هذه العائلة، التي يحاول الفنان أحمد فهمي التسلل إليها.

فيما يسابق الفنان محمد رمضان الزمن من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى من خلال فيلمه الجديد "الديزل" الذي تشارك في بطولته ياسمين صبري وهنا شيحة.

الفيلم الذي تم تأجيله قبل أشهر، واجه العديد من الصعوبات أبرزها إصابة الفنانة ياسمين صبري في قدمها، وهو ما منعها من استكمال تصوير مشاهدها، ما دفع مخرج الفيلم كريم السبكي إلى محاولة إنقاذ الأمر بإجراء تعديلات كي يكون العمل جاهزا للعرض.

الفنان يوسف الشريف يعود إلى السينما بعد غياب استمر لـ 9 سنوات، من خلال فيلمه الجديد "بني آدم" الذي يشارك في بطولته أحمد رزق ومحمود الجندي ودينا الشربيني.

يوسف الشريف غاب عن دراما رمضان في الموسم الماضي من أجل العمل على فيلمه الجديد، الذي يقدم فيه شخصية رجل الأعمال "آدم" الذي يتهم بأعمال إجرامية، إلا أن الشرطة تلجأ إليه من أجل إتمام مهمة خطيرة.

الموسم السينمائي يشهد تواجد الفنان تامر حسني بفيلمه "البدلة" الذي يشارك في بطولته إلى جوار أكرم حسني، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك".

الفيلم يتولى إخراجه محمد جمال العدل، وتدور قصته حول البطل تامر حسني الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي ضابط الشرطة إلا أن الأمر يتسبب في اتهامه بانتحال صفة ضابط الشرطة.

ورغم تواجد المخرج سامح عبد العزيز في محبسه، إلا أنه سيشارك في الموسم بفيلمه "سوق الجمعة" الذي يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور.

وقررت أسرة الفيلم إلغاء العرض الخاص مراعاة لمشاعر مخرج العمل الذي لن يتمكن من التواجد ورصد ردود أفعال الجمهور على الفيلم الخاص به، الذي يتناول ما يحدث في سوق الجمعة الذي يتوافد عليه المصريون بشكل أسبوعي، وما يدور بين التجار والقائمين على السوق.

كما يشهد الموسم تواجد فيلم "بيكيا" للفنان محمد رجب، وهو العمل الذي تشارك في بطولته آيتن عامر وشيماء سيف، ويدور حول بطل الفيلم "مصطفى" الذي يعمل باحث بأدوية السرطان والإيدز، ويصل إلى اكتشاف يقضي على تلك الأمراض، إلا أنه يتعرض لمحاولة الخطف، فيقرر اللجوء إلى حيلة لمواجهة الأمر.