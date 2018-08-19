زفاف ابنة حسين فهمي على البحر.. والعريس بـ"الشورت"

احتفل الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين بزواج ابنتهما منة حسين فهمي، من المحامي طارق جميل سعيد.

حفل الزفاف الذي أقيم ظهر السبت شهد طابعاً غير تقليدي، حيث أقيم على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وشهد ارتداء الجميع أزياء تلائم البحر دون التقيد بالمظاهر الرسمية.

وتواجد عدد من أصدقاء العروسين، بالإضافة لتواجد الفنانة ريم البارودي والفنان مصطفى فهمي وزوجته، كما تواجدت الفنانة دلال عبد العزيز وفاروق الفيشاوي ومصطفى شعبان.

ويأتي حفل الزفاف بعد أيام من عقد القران الذي أقيم بمنزل العروس بحضور عائلتي العروسين.