هذا الفيلم يتربع على عرش إيرادات السينما الأميركية

حقق فيلم الكوميديا الرومانسية (كريزي ريتش إيجانز) إيرادات تفوق التوقعات في أول خمسة أيام من عرضه بدور السينما بلغ إجماليها 34 مليون دولار، متصدرا إيرادات السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع.

الفيلم بطولة نجوم معروفين مثل ميشيل يوه وكونستانس وو، إلى جانب وجوه جديدة مثل مغنية الراب والممثلة أوكوافينا وهنري جولدينج الذي تربى في بريطانيا.

وبلغت ميزانية (كريزي ريتش إيجانز) 30 مليون دولار، وهو أول فيلم من فئة الكوميديا الرومانسية يحقق أكثر من 20 مليون دولار في أسبوع العرض الأول.

وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع الثلاثة، حقق الفيلم إيرادات إجماليها 25.3 مليون دولار، ليطيح بفيلم (ذا مج) الذي بلغت إيراداته 21.5 مليون دولار من الصدارة. (ذا مج) من إخراج جون تورتيلتاوب وبطولة كل من جيسون ستاثام وبينجبينج لي ورين ويلسون.

وجاء فيلم (مايل 22) في المركز الثالث، محققا في أولى عطلاته الأسبوعية إيرادات دون المتوقعة بلغت 13.6 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء فيلم (ألفا) الذي حقق إيرادات بلغت 10.5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، متجاوزا التوقعات بقليل. الفيلم بطولة سميت ماكفي وناتاسيا مالثي وإخراج ألبرت هيوز.

وشاركه في المركز الرابع فيلم (ميشن إمبوسيبل: فول آوت) الذي حقق 10.5 مليون دولار أيضا في أسبوعه الرابع. والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.