تامر حسني يتعرض لوعكة صحية.. وممنوع من الكلام

حفل جماهيري ضخم أقامه الفنان تامر حسني مساء الجمعة الماضي من أجل الاحتفال بألبومه الجديد "عيش بشوقك"، إلا أنه تعرض بعده لوعكة صحية مفاجئة.

حيث أكد المنتج وليد منصور الذي يتولى تنظيم حفلات تامر حسني لـ "العربية.نت"، أن تامر في اليوم التالي للحفل تعرض لإجهاد كبير، ما دفعهم للذهاب إلى الطبيب.

وأكد الطبيب أن تامر حسني يعاني من التهاب حاد في الأحبال الصوتية، وأمره بالامتناع عن الكلام لأسبوع كامل من أجل أن يستعيد تامر حسني عافيته، وهو ما التزم به بالفعل.

وأوضح منصور أن هناك حفلا غنائيا من المفترض إقامته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن الطبيب هو من سيحدد إن كان تامر يستطيع إحياء الحفل أم لا، مشيرا إلى أن تامر سيتوجه إلى الطبيب يوم الثلاثاء من أجل منحه الرأي النهائي فيما يخص إحياء الحفل.

وأكد منصور الذي يتولى إنتاج فيلم تامر حسني الجديد والذي تستقبله دور العرض خلال ساعات، أنه في حال لم يتمكن تامر من إحياء الحفل في موعده سيتم تأجيله إلى الثلاثين من الشهر الجاري.

تامر حسني ينافس في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلمه الجديد "البدلة"، الذي يشاركه بطولته أكرم حسني وأمينة خليل ومن إخراج محمد جمال العدل.