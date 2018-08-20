مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بهؤلاء الثلاثة

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي تنطلق شهر سبتمبر أيلول القادم بثلاثة من أشهر مخرجي السينما عالميا وهم المصري يوسف شاهين والسويدي إنجمار برجمان والإيطالي فيديريكو فليني.

وقالت إدارة المهرجان الذي ينظم سنويا في منتجع الجونة السياحي المطل على البحر الأحمر في مصر الأحد إنها أعدت برنامجا خاصا للاحتفاء بكل من المخرجين الثلاثة، يتضمن عرض بعض الأفلام إضافة إلى أنشطة أخرى.

وفي الذكرى العاشرة لرحيل شاهين (1926-2008) يعرض المهرجان بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية نسخة رقمية مرممة من فيلم (المهاجر) بحضور منتجي الفيلم جابي وماريان خوري وعدد من صناع العمل.

ويصاحب عرض الفيلم معرض شامل لملصقات دعاية أفلام شاهين وبعض من مقتنياته التي استخدمت في صناعة الأفلام.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر أيلول.

وفي ذكرى مئوية ميلاد بيرجمان (1918-2007) يعرض المهرجان بالتعاون مع سفارة السويد في مصر ومؤسسة السينما السويدية نسختين مرممتين حديثا لفيلمي (بيرسونا) و(وايلد ستروبريرز)، كما يستضيف المهرجان معرضا لملصقات وصور وفيديوهات تفاعلية عن أعمال المخرج.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى المزج بين السينما والسياحة في وقت تعمل فيه مصر على التعافي من آثار نحو ست سنوات من الركود بقطاع السياحة، بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية.

وفي الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل فليني (1920-1993) يعرض المهرجان فيلمين من أبرز أفلامه وهما (ثمانية ونصف) و(روما) ، كما يستضيف المهرجان كاتب فيلم (المقابلة) جيانفرانكو أنجيلوتشي ليلقي محاضرة خاصة عن أفلام فليني وعالمه السينمائي الخاص.

ولفت مهرجان الجونة السينمائي الأنظار في نسخته الأولى بالعام الماضي بفضل إمكانياته المادية الكبيرة وحسن تنظيمه ودعوته لعدد من النجوم العالميين، إضافة لاختيار أحدث الأفلام المنتجة ضمن برنامجه.