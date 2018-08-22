ممثلة ألمانية تنضم لأخريات.. وتتهم واينستين بالاعتداء

باشرت ممثلة ألمانية ملاحقات قضائية في حق #هارفي_واينستين متهمة المنتج الأميركي باغتصابها عام 2006 خلال مهرجان "كان" للفيلم في فرنسا.

وجاء في الشكوى، التي تقدمت بها إيما لومان في لوس أنجلوس، أن واينستين التقاها عام 2004 خلال مهرجان البندقية في إيطاليا ودعاها إلى مهرجان كان في 2006 لمناقشة مسيرتها.

وكانت الممثلة حذرة في البداية، إلا أنها قبلت في نهاية المطاف، إذ أبدى واينستين، الذي كان نفوذه مطلقاً في هوليوود، إصراراً وكان أحد مساعديه يتصل بها 30 مرة في اليوم أحياناً، وفق الوثيقة القضائية.

وخلال اجتماعات العمل الأولى في "كان"، أبدى هارفي واينستين مهنية كبيرة على ما جاء في الشكوى، إلا أن هذا التصرف تبدل عندما دعاها إلى جناحه في الفندق لمناقشة أدوار في أفلامه.

وجاء في تفاصيل الشكوى أنه "عند وصولها إلى جناح واينستين.. تخلى واينستين سريعاً عن سلوكه المهني. وسيطر على لومان واغتصبها".

وأضافت الوثيقة أنه أبلغها بوضوح أنه قادر على القضاء على مسيرتها في حال كشفت عما حصل.

وتابعت الشكوى تقول: "لزمت لومان الصمت خشية ألا يصدقها أحد واحتمال أن تنتقم منها هذه الشخصية النافذة".

كما أكدت الوثيقة أن عارضة الأزياء، التي استحالت ممثلة، لم تشعر أنها قادرة عل ملاحقة المنتج البالغ 66 عاماً، إلا بعد نشر اتهامات في حقه نهاية عام 2017.

وتتهم نحو 100 امرأة واينستين بانتهاكات جنسية وقد ووجهت إليه رسمياً تهمة الاغتصاب والإرغام على أفعال جنسية في حق ثلاث نساء. وقد دفع ببراءته، مؤكداً أن كل العلاقات التي أقامها كانت بالتراضي.

وتتهم إيما لومان المنتج السابق بالاعتداء وانتهاك قوانين الاتجار بالبشر.

كذلك اتصلت وكالة فرانس برس بوكيل واينستين الذي لم يرد على الفور.