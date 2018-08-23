بين الأضحية و"الفتة" والشاطئ.. هكذا احتفل النجوم بالعيد

بعيداً عن مواقع التصوير والارتباطات الفنية، يقضي نجوم الفن إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال عدد من الطقوس التي يحرصون على القيام بها.

البعض قرر المشاركة هذا العام في ذبح الأضحية، واختار أن يوثق اللحظة من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قامت به مي كساب، التي نشرت عبر "إنستغرام" صورة تظهر فيها وهي في مسقط رأسها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

والتقطت الصورة بجوار الأضحية بعد ذبحها، وعلقت على الصورة بالمباركة لجمهورها بمناسبة العيد، وتمنت من الله ألا يقطع عنها هذه العادة.

ذلك الأمر الذي قام به مصطفى خاطر، بعدما نشر فيديو وهو يشارك بنفسه في ذبح الأضحية، ويبدو أنها المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك، بعدما تلقى توجيهات بالاستمرار في الذبح وعدم التوقف، فيما حاول شخص آخر أن يساعده.

مصطفى خاطر اكتفى بالذبح، خاصة أنه يشارك في عروض "مسرح مصر" التي انطلق موسمها الرابع في عيد الأضحى، حيث تتواجد الفرقة تحت قيادة الفنان أشرف عبدالباقي يومياً من أجل تقديم العروض للجمهور.

فيفي عبده حرصت على مشاركة جمهورها بمقطع فيديو تظهر وأمامها "الفتة"، وهي الأكلة المصرية المفضلة للجميع في أول أيام العيد، كما تتواجد فيفي بمنطقة الساحل الشمالي من أجل الاستجمام بعيداً عن حرارة الجو.

وبدوره حرص النجم التونسي ظافر العابدين على نشر صورته وهو يستجم على أحد الشواطئ، معلقاً على الصورة بأنها تأتي بعدما تناول اللحم المشوي.

وبعيداً عن الشواطئ المصرية، تتواجد غادة عبدالرازق بصحبة عائلتها في اليونان، حيث تقضي إجازة عيد الأضحى، والتي تحرص على توثيقها من خلال الصور التي تنشرها عبر حسابها على "إنستغرام"، والتي تظهر فيها بصحبة شقيقتها وابنتها وأحفادها.

ويبدو أن المخرج مجدي الهواري يحاول تأكيد الأخبار المنتشرة عن طلاقه من زوجته غادة عادل، بعدما نشر صورة الاحتفال بعيد الأضحى وهو بصحبة أبنائه دون أن تتواجد غادة عادل، لتزداد الشكوك حول صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الثنائي خاصة وأنه لم يرد على الأمر بشكل مباشر.