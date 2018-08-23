مصري عزف لـ"سوبر ماريو" اليابانية": سأقدم شيلات خليجية

كشف المؤلف والموسيقي والمغني، وعازف الغيتار المصري، حمزة نمرة، عن سبب عزفه للسوبر ماريو، بعد أن قام بإضافة مقام شرقي، مستلهماً ذلك عندما كان يلهو بلعبة قديمة في صغره، وأراد أن يقوم بإضافة مقام شرقي من باب الدعابة.

حمزة تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "إن السوبر ماريو جاءت فكرتها عندما استرجعت طفولتي، وقمت بإعادتها كمزحة وتجربة فريدة، لتلقى أصداء واسعة وجميلة، وهناك العديد من الفنانين الذين قدموا معزوفات لموسيقى الألعاب ومسلسلات الكارتون، وسأجرب عزف مقطوعات جديدة من حين لآخر، وأتمنى أن تلقى تفاعلاً من الجمهور".

فيديو انتشر على صفحات يابانية

وذكر أنه عادة ما يتمرن على العود والغيتار ويعزف بعض الألحان المعروفة، ومصادفة تذكر موسيقى لعبة السوبر ماريو، وقام بالعزف، مع إضافة مقام البياتي في إحدى القفلات، فأعجبته الفكرة، وقام برفعها على حسابه على الإنستغرام كشيء من التسلية، ولم يتخيل أن ينتشر الفيديو لدرجة أنه أصبح على صفحات يابانية.

وقال: "أحببت في صغري الألعاب الإلكترونية، وحاولت استعادة الذكريات من خلال هذا العزف، ولدي الرغبة بأدائها في حفلاتي المباشرة، وإضافة مقامات شرقية على بعض الفلكلور العربي".

وذكر حمزة: "لدي أبعاد كثيرة للتوجه نحو هذا النوع من الموسيقى، وأثناء تقديمي لبرنامج "ريمكس 2"، سأقدم فن الشيلات الخليجية وبعض الأغنيات من التراث الحجازي والكويتي والإماراتي والمغربي والجزائري والتونسي واللبناني والفلسطيني والمصري".. في حين يعكف "حمزة" على إصدار ألبومه القادم، والذي سيظهر في منتصف العام القادم،

مولود في السعودية

حمزة نمرة استطاع أن يجسد الثقافة العربية الأصيلة في العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه، أصدر حمزة نمرة ثلاثة ألبومات، هي: "احلم معايا" و"إنسان" و"اسمعني"، وفي مارس 2018 أصدر ألبومه الرابع "هطير من تاني" من إنتاجه الخاص.

ولد في 15 نوفمبر 1980 في السعودية، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية، بدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، ولما أصبح في السابعة عشرة، بدأ في تعلم الموسيقى والغناء، وعاصر واختلط مع معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية، وكان من ضمنها اتجاه إحياء نموذج الفرق الموسيقية، وفي عام 1999 التحق بفريق "الحب والسلام" بقيادة الموسيقي "نبيل البقلي"، وأثرت تلك الفترة بشكل عميق في تكوين شخصيته الموسيقية والإنسانية، وتعلم على يد "نبيل البقلي" التأليف الموسيقي والتلحين وخلال الفترة 1999-2000 قدّم حمزة العديد من العروض مع فريق الحب والسلام كمغنٍ وعازف غيتار، مما أكسبه خبرة جيدة فنياً وأصقل موهبته بشكل كبير.

وفي عام 2001، استقل حمزة عن الحب والسلام، وقدّم نموذجاً للفريق الموسيقي تحت اسم "نميرا" وكان ذلك بمثابة أول مشروع موسيقي لحمزة، حيث بدأ في تقديم العديد من ألحانه من خلال الفريق، كان حمزة مغني الفريق وعازف الغيتار واستمر الفريق حتى عام 2004.

وفي عام 2006 بدأ في الإعداد للألبوم الأول بعنوان "احلم معايا" والذي اشترك في تنفيذه مجموعة من أفضل الموسيقيين، بالإضافة إلى أصدقائه من فريق نميرا والفرق الموسيقية المختلفة، وفي عام2011 أنتج ألبوم إنسان الذي حققق أكبر نسبة مبيعات وهو الأفضل في عام 2012، كما أنتجت له ألبومه الأول شركة أواكيننج ريكوردز، كما غنى أكثر من أغنية للشيخ سيد درويش.

موسيقى وهندسة صوتية

ويقوم حمزة بتدريس الموسيقى والهندسة الصوتية على الإنترنت في بيركلي ميوزيك أونلاين، التابعة لكلية بيركلي الأميركية للموسيقى، وفي عام 2012 أنشد شارة النهاية لبرنامج خواطر في جزئه الثامن الذي يعرض على قناة إم بي سي في شهر رمضان المبارك، وأيضاً تتر برنامج سحر الدنيا الذي يقدمه الداعية الإسلامي مصطفى حسني ويعرض على قناة اقرأ والنهار، وغني تتر البرنامج الإذاعي ع القهوة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على إذاعة نجوم أف أم.

ثورة 25 يناير.. وميدان التحرير

ويحاول حمزة أن يعبر عن أفكار وقضايا معاصرة يعيشها المجتمع المصري والعربي، بِأُسلوب فني لا يخلو من الروح المصرية، ولكن باستخدام الأنماط الغربية المعاصرة، ويرى أنه ليس إلا واحداً من هذا الجيل الذي نشأ في ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة عن الأجيال السابقة، ليس المهم أيهم كان أصعب، ولكن الشيء الأكيد أن هذه الظروف قد شكلت وجدان وأفكار هذا الجيل، حيث شارك في ثورة 25 يناير، وكان دائم التردد على ميدان التحرير.

وكانت أغنيته "احلم معايا" بمثابة رمز للثورة، ورأها البعض "تميمة حظ الثورة"، كما كتب على حسابه الخاص في "تويتر": "من ذاق طعم مصر التي في ميدان التحرير لن يستطيع أن يرضى عن مصر التي عصرنا على سيئاتها لمونة وبلعناها، لن يستطيع أن يرضى بالخوف والخنوع بعد ما ملأ رئتيه بالحرية والكرامة". ما يحاول حمزة فعله هو التعبير عن هذه الأفكار بشكل غنائي يلمس فيه المستمع صدق المعاني وإنسانية الفكرة.