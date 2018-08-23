هكذا كشف محمد عادل إمام عن ارتباطه

في ظل انتشار الأخبار التي تتحدث عن اقتراب زواج الفنان محمد عادل إمام، وإقامة حفل الزفاف بعد أيام بالفيلا الخاصة بوالده الزعيم عادل إمام، قرر نجل "الزعيم" أن يكشف عن الأمر للجمهور بشكل مختلف، بعدما نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة كتبت عليها الآية القرآنية: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون".

ولم يكتف محمد إمام بالآية، حيث وضع في تعليقه رمزا لخاتم الزفاف وبجواره قلبا أحمر، دون أن يذكر أية تفاصيل حول الأمر.

إلا أن الجمهور حرص على تهنئة نجمه المفضل بهذه المناسبة، خاصة وأنها تأتي بعد فترة من الغموض الذي صاحب أمر ارتباطه، بعدما أعلن قبل فترة عن اقتراب زفافه قبل أن يتوقف الأمر في النهاية.

ويستعد محمد إمام للارتباط بفتاة من خارج الوسط الفني، غير أنه لم يتم الكشف عن هويتها بعد سوى للمقربين.

ويأتي إتمام الزواج بعد نجاح فيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي وتجاوزت إيراداته الـ30 مليون جنيه.