وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير

توفي ليل الخميس الممثل الأردني ياسر المصري إثر حادث سير. ونُقل المصري الى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء، مما تسبب في وفاته عن عمر يناهر السابعة والأربعين. وسيشيع جثمان المصري، الجمعة، إلى مقبرة الهاشمية في الزرقاء.

والمصري ولد عام 1970 في الكويت، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص آلة الكلارينيت، كما أنه عضو في نقابة الفنانين الأردنيين. وهو متزوج من الصحافية الأردنية نسرين الكرد، ولديه ثلاثة أولاد.

عمل في البداية كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ثم انخرط بالحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات إذ بدأ كممثل في مسرحية "كلاكيت" إلى أن تفجرت موهبته في عام 2007 في أدائه لدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان، واشتهر من خلال المسلسل البدوي "نمر بن عدوان" الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

شارك في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.

وشارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية، إذ عمل مدرباً للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثلة الأردن في معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.

موضوع يهمك صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني برحيل الفنان الأردني ياسر المصري مساء الخميس، إثر حادث سير نُقل بسببه إلى إحدى المستشفيات... هكذا ظهر ياسر المصري بمصر.. وهوجم بسبب جمال عبدالناصر ثقافة وفن

نال في 2009 جائزة الدولة التشجيعية مناصفة مع الفنان الأردني منذر ريحانة.

عام 2012 قدم حفل جوائز "التايكي" بدورته الثانية بمشاركة علا الفارس، في أغسطس 2016 تم اختياره من قبل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة لتقديم حفل الافتتاح.

من جانبها، نعت وزارة الثقافة الفنان ياسر المصري الذي يعد من القامات الإبداعية المتميزة التي قدمت للمشهد الفني الأردني والعربي الكثير، من أبرزها دوره في مسلسل "نمر بن عدوان" ودوره في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

واعتبرت وزارة الثقافة فقده خسارة كبيرة على المشهد الفني العربي، حيث تركت أدواره بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي، كما استذكرت الوزارة دوره مدرباً للفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وقدمت وزارة الثقافة تعازيها لأسرة الفنان الراحل ولزملائه الفنانين الأردنيين والعرب، وجمهوره العربي الذي أحبه وتابعه في جميع أدواره الجادة والهادفة.