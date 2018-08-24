بالفيديو.. لقطات من مشهد وفاة أبكت محبي ياسر المصري

هزَّ رحيل الفنان الأردني، #ياسر_المصري، متابعي الدراما العربية، وأمطر محبوه مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات النعي والحزن على رحيله المؤلم.

واستطاع المصري أن يحجز لنفسه مساحة واسعة في قلوب الناس عبر أدواره في المسلسلات البدوية، التي كان أشهرها :"نمر بن عدوان"، و"عطر النار"، وعيون عليا". وفي الدراما المصرية قدم شخصية الرئيس جمال عبدالناصر في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، وترك بصمة في جميع الأعمال التي شارك بها.

موضوع يهمك توفي ليل الخميس الممثل الأردني ياسر المصري إثر حادث سير. ونُقل المصري الى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء إلا أنه ما لبث... وفاة الممثل الأردني ياسر المصري بحادث سير ثقافة وفن

كما استطاع بكاريزما الفنان وقوة الشخصية في الأداء أن يعيد الناس في العقد الأخير إلى دراما الصحراء والنار وحوارات المرجلة والفزعة والشهامة التي غابت عن الشاشة، بعد أن كانت ذائعة الصيت في الثمانينيات والتسعينيات.

ومن بين المشاهد المتداولة والمؤثرة التي أبكت محبيه مشهد مقتله في دور (عقاب) بمسلسل "توم الغرة" الذي جمعه بالممثل حابس حسين، وكان مشهدا يدمي القلب كل من تابع المسلسل.

ومازالت أبيات الرثاء عالقة في الأذهان:

اصهلي يا خيل وحنّي على عقابي

واحسافة على خلّن لا يعودي

هذا المقطع تحديداً حظي بانتشار واسع منذ اللحظات الأولى لإعلان رحيل الفنان، حيث تداوله جمهوره بالدموع والأسى.