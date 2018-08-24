تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان ياسر المصري

علمت "العربية.نت" أن الفنان الأردني ياسر المصري كان في زيارة لأهله بالزرقاء، مساء الخميس، وأثناء عودته تعرض لحادث سير نُقل على إثره إلى مستشفى جبل الزيتون في محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمّان، ثم ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب لـ"العربية.نت" إن المصري كان في زيارة والدته في الزرقاء، حين تعرض لحادث تدهور المركبة التي كان يستقلها.

وسيشيع جثمان المصري، الجمعة، إلى مقبرة الهاشمية في الزرقاء.

والمصري كان يصور مسلسلاً جديداً بعنوان "درب الشهامة"، وعُرف المصري بأعماله الدرامية والبدوية في الأردن.

كما أنه معروف في الخليج العربي ويعد من الشخصيات الفنية التي تركت أثراً في الساحة الفنية العربية، لا سيما بعد مسلسل "نمر بن عدوان" الذي حقق نجاحاً منقطع النظير في الساحتين الفنية الأردنية والعربية.

من جانبها، نعت وزارة الثقافة الفنان ياسر المصري الذي يعد من القامات الإبداعية المتميزة التي قدمت للمشهد الفني الأردني والعربي الكثير، من أبرزها دوره في مسلسل "نمر بن عدوان" ودوره في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

واعتبرت وزارة الثقافة فقده خسارة كبيرة على المشهد الفني العربي، حيث تركت أدواره بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي، كما استذكرت الوزارة دوره مدرباً للفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

وقدمت وزارة الثقافة تعازيها لأسرة الفنان الراحل ولزملائه الفنانين الأردنيين والعرب، وجمهوره العربي الذي أحبه وتابعه في جميع أدواره الجادة والهادفة.